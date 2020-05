Il n’y avait heureusement pas de file devant la friterie "Au 119".

Plus de peur que de mal ce vendredi dans la rue de Namur à Nivelles. Vers 18h30, le conducteur d'une Seat, stationnée plus bas dans la rue, a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté la vitrine de la friterie "Au 117". L'automobiliste était semble-t-il sous l'influence de la boisson. "Comme il venait de démarrer, il ne roulait pas vite, raconte le gérant Gianni Schillewaert qui servait un client à ce moment-là. S’il avait roulé plus vite, il serait entré avec sa voiture dans ma friterie. Il n’y avait heureusement qu'un client devant moi. Car il peut y avoir jusqu'à quinze personnes dans la file qui s'étend jusque dehors, surtout le vendredi, "jour des frites". C’est une grande chance, on a évité le pire."

La friterie a pu rouvrir dès samedi, grâce au travail des pompiers. Ceux-ci ont placé des plaques de bois pour remplacer la vitre. "J’ai fermé pendant quatre semaines à cause du confinement, il faut que le commerce continue, poursuit le gérant. J'ai préféré fermer plutôt que prendre le risque de servir 50 à 60 clients par jour. Le covid puis cet accident, c’est coup sur coup."