Une voiture a percuté un poteau avant de le traîner sur près de 100 mètres, dans la nuit de lundi à mardi à Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de police de Nivelles/Genappe.

L'automobiliste a pris la fuite. Pour une raison indéterminée, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait, manifestement à vive allure, sur la chaussée de Hal, à Nivelles. La voiture est sortie de la route avant de percuter un poteau qu'elle a ensuite traîné sur une distance de 97 mètres. A l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, l'automobiliste avait disparu.

Une enquête est en cours en vue de l'identifier. "Covid ou pas covid, la sécurité routière est une priorité pour notre zone. Par chance, le conducteur est en vie. Nous espérons que ceci vous rappellera pourquoi il est important de respecter les limitations de vitesse et pourquoi nous continuons à verbaliser via nos radars fixes et mobiles", commentent les policiers brabançons sur leur page Facebook.