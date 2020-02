Le 26 avril dernier, une enseignante travaillant dans une école secondaire de Tubize s’est aperçue qu’un sac à dos qu’elle avait laissé dans une classe avait disparu. Les clés de sa voiture se trouvaient à l’intérieur et les voleurs en ont profité pour quitter les lieux avec le véhicule. Lequel a été filmé, avant même la fin des cours, sur le plateau de la gare.

Quatre jeunes se trouvaient à l’intérieur, dont Abdellah et Bilal, qui sont majeurs, et qui étaient accompagnés de mineurs d’âge. Avant qu’ils ne soient identifiés par les enquêteurs, la voiture avait été repérée quelques jours plus tard à Jurbise.

Par ailleurs, les occupants ont agressé un homme qui venait de retirer de l’argent dans un distributeur automatique. Un revolver a été pointé sur sa tête, et il a été contraint de remettre son portefeuille. La voiture a ensuite été incendiée dans la campagne.

La téléphonie et d’autres éléments d’enquête ont permis d’identifier les deux élèves tubiziens et devant le tribunal correctionnel, ils ont avoué avoir participé aux faits de Jurbise. Ils ont nié par contre toute implication dans le vol du véhicule.

Le tribunal a rendu son jugement mardi. Il n’est pas prouvé que les deux prévenus ont participé au vol de la voiture mais ils sont bien coupables de recel. Pour le reste, l’extrême gravité des faits, l’organisation dont les jeunes gens ont fait preuve et le traumatisme pour les victimes sont pointés. Abdellah et Bilal écopent tous deux de peines de trois ans d’emprisonnement. Elles sont cependant assorties, pour chacun, d’un sursis pour la partie de cette peine qui excède quinze mois.