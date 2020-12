En août 2019, la police a appris qu’une dame qui habitait à Mont-Saint-Guibert à l’époque était liée à un trafic de cocaïne organisé en Brabant wallon. Elle avait pris en location, à son nom, une voiture servant à un tiers pour effectuer des livraisons.

Cette personne, quelques jours plus tard, a été victime d’un accident survenu à Rixensart. Et les policiers ont retrouvé sur elle pas moins de 60 boulettes de cocaïne lorsqu’il a été interpellé. Il est apparu que la suspecte avait pris en location d’autres véhicules, alors pourtant qu’elle ne disposait d’aucun revenu officiel.

Elle a fini par être interpellée, à Lasne, au volant d’une voiture, une Opel Corsa, également louée. Elle était alors en possession de drogue et de 670 euros. Un test a montré qu’elle avait consommé et une perquisition menée chez elle a permis de trouver du matériel de conditionnement et plusieurs GSM.

Dans l’un de ses appareils, les policiers ont relevé des messages en rapport avec la vente de cocaïne et certaines "promotions", ainsi qu’une vidéo montrant des billets de banque. "Deux jours, 2 500 euros. Si tout ce fric pouvait m’appartenir", commentait la prévenue dans la séquence.

Poursuivie pour vente dans le cadre d’une association puisqu’elle assurait visiblement certaines livraisons ainsi que pour possession de cocaïne, la prévenue n’est pas venue s’expliquer devant le tribunal. Elle vient d’écoper de deux ans de prison, et 35 000 euros lui sont confisqués.