L’extension de la carrière de Quenast continue de faire couler beaucoup d’encre.

Ce mardi, suite à une interpellation parlementaire d’André Antoine (CDH), le ministre Willy Borsus (MR) avouait qu’il souhaitait accélérer les processus décisionnels lorsque l’on parle de dossiers “stratégiques”, faisant certainement référence au nombre d’emploi lié à l’exploitation de la carrière de Quenast.

Et dans la foulée, c’était au tour du groupe Union, à la tête de la commune à Rebecq, de faire un peu le point sur le dossier. Après avoir rappelé l’importance pour la population de donner son avis sur le projet (jusqu’au 26 juin à environnement@rebecq.be et en copie au demandeur : permis.quenast@sagrex.be), Dimitri Legasse et Marino Marchetti ont détaillé la proactivité de la majorité dans cet épineux dossier. “La commune a fait le nécessaire et même davantage que ce qui est prévu légalement à la fois par la réunion d’information préalable virtuelle pour cause de pandémie sur le site internet de la commune ainsi que sur les réseaux sociaux sans oublier l’affichage qui a été doublé pour l’occasion. La législation en vigueur prévoit que la commune doit afficher l’avis transmis par le demandeur à la Commune aux endroits prévus et à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé. Dans le cas présent, il a été affiché à huit endroits.”