Alexandru, Serghei et Constantin ne sont pas venus s’expliquer devant le tribunal correctionnel, où ils étaient cités pour des coups et blessures volontaires infligés à deux étudiants de Louvain-la-Neuve. L’une des victimes s’est retrouvée au sol, avec une fracture ouverte du tibia, le 14 mai 2021, dans les locaux vides du château de Limelette.

Le propriétaire de cet ancien hôtel désormais désert avait fait appel, pour éviter les (fréquentes) intrusions, à un service de sécurité. Les trois prévenus, de nationalité roumaine, faisaient partie de ce dispositif.

Malheureusement pour eux, le soir des faits, des étudiants néolouvanistes qui avaient faim d’aventures mais plus vraiment soif, ont décidé de se rendre sur place pour "faire de l’urbex". Le principe est d’explorer des lieux industriels abandonnés pour découvrir des endroits insolites, parfois faire des photos originales et se donner quelques frissons en bravant l’interdit puisque même si on parle de friches, il s’agit d’entrer dans des propriétés privées.

