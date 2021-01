Il était fort attendu et voilà qu’il arrive dans nos communes. Le vaccin contre le coronavirus sera administré en priorité aux résidents et aux membres du personnel des maisons de repos et ce dès vendredi en Brabant wallon.

Cette première vague de vaccination concernera près de trente maisons de repos de la province, situées notamment à Nivelles, Braine-l’Alleud, Waterloo, Genappe, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre. Elles recevront la première dose du vaccin, qui est arrivée ce lundi dans les frigos de la clinique Saint-Pierre à Ottignies et de l’hôpital de Nivelles. C’est principalement ce dernier qui assurera, dès jeudi, la plus grande partie de la distribution dans les maisons de repos du Brabant wallon.