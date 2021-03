Sauf nouveaux couacs, la vaccination contre le coronavirus devrait démarrer pour le grand public d’ici la fin du mois. Elle commencera par les personnes de 65 ans et plus, les personnes de 45 à 65 ans avec des risques de santé, et celles qui exercent des fonctions essentielles. La vaccination du reste de la population est prévue, quant à elle, à partir du mois de mai.

On sait que cette vaccination du grand public se déroulera dans cinq centres en Brabant wallon : quatre centres de proximité à Tubize, Braine-l’Alleud, Wavre et Perwez, avec chacun deux lignes de vaccination, et un centre majeur, au PAMexpo de Court-Saint-Étienne avec huit lignes de vaccination – et non dix comme annoncé. La population sera convoquée pour se rendre à la vaccination au centre le plus proche de son domicile.