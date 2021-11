À la fin du mois d’octobre, la nouvelle avait fait beaucoup de bruit en terre aclote : saisi par le promoteur en recours suite à une décision négative du conseil communal, le ministre régional de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, avait donné son feu vert au tracé des voiries du nouveau quartier "Val de Thines".

Aux voiries de la première phase du projet, en réalité, et cela avait particulièrement irrité le collège communal. La majorité MR-Ecolo considérait en effet que le dossier n’était pas prêt, qu’il fallait d’abord avoir une vision plus globale du projet. Et aussi déterminer plus précisément, avant de placer les cheminements du futur quartier, où se situeront l’école et la salle de sport dont la construction est prévue sur le site.

(...)