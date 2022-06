La Wallonie se lance dans un grand projet de cyclostrades (autoroutes pour vélos), le long de la N275 et de l’E411. Un texte concernant un plan d’action et des outils financiers permettant de réaliser ce réseau cyclable a été approuvé le 9 juin par le Gouvernement wallon. Ces pistes cyclables géantes devraient créer des nouvelles connexions entre le Brabant wallon et Bruxelles pour le plus grand bonheur des navetteurs à deux-roues.

Ces infrastructures devraient favoriser la pratique du vélo en offrant des espaces sécurisés pour les vélos et les vélos-cargo. Le but étant d’offrir aux usagés un réseau cyclable continu, structuré et rapide.

"Ces corridors vélos répondront au besoin des cyclistes de bénéficier d’itinéraires sécurisés et continus pour rejoindre leur destination. En effet, sans cela, nombreux sont ceux qui laissent leur vélo au garage pour leur déplacement domicile-travail, par exemple. Ce projet permet de décliner certains objectifs européens repris dans la Déclaration de Politique Régionale (DPR). Il concrétise aussi pour partie les objectifs wallons de la vision FAST 2030 et de diminution de 55 % des émissions de gaz à effets de serre d’ici 2030. En effet, moins de voitures sur les routes, cela signifie moins d’émissions de gaz à effets de serre, moins de pollution de l’air, mais également moins d’embouteillages et moins d’accidents de la route", écrit Philippe Henry, le gouverneur de Wallonie, sur son site.

Des routes opérationnelles en 2025

Les travaux n’en sont qu’à leurs prémices, la plupart des tracés doivent encore être validés. La construction devrait aboutir d’ici 2025. Ces travaux, confiés au SPW Mobilité et à la Sofico, seront divisés en deux sous-projets : premièrement, une connexion entre La Hulpe, Rixensart et le nord de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve vers Hoeilaart et Watermael-Boitsfort en longeant la N275. Deuxièmement, une connexion entre Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert, Chastre, Wavre et Chaumont-Gistoux vers Overijse et la région de Bruxelles-Capitale, le long de la E411.

Les travaux devraient commencer durant les congés scolaires de cette année. Une première phase a déjà été entamée du côté de la N275 sur 2 kilomètres. La phase 2 doit encore faire l’objet d’une étude de tracé, début 2023.

Du côté de l’E411, le corridor se fera en trois étapes : les travaux pour le premier tronçon reliant la sortie 7 de la E411 et Louvain-la-Neuve devront être adjugés pour le dernier trimestre de l’année 2022. Le deuxième tronçon entre Overijse et Bierges doit être adjugé pour l’automne 2023 et enfin, la dernière phase concerne la liaison entre Bierges et la sortie 7 de la E411 qui devrait être confirmée pour 2024.

"Contrairement au covoiturage, les corridors vélos ne s’arrêteront pas au passage en Flandre. La continuité des aménagements sera bien assurée", expliquait Philippe Henry, hier dans le journal l’Avenir. Le projet se fait donc en coordination avec les Régions et les pouvoirs locaux.

Plus de 50 millions investis

La Wallonie soutient la création de ces autoroutes cyclables à hauteur de 50 millions d’euros au travers du Plan Infrastructures et Mobilité Pour Tous (PIMPT), qui viennent s’ajouter aux 14 730 000 € financés par le Plan National pour la Reprise et la Résilience (PNRR). Des investissements importants dans la stratégie de mobilité durable que met en place le Gouvernement wallon.

D’autres initiatives dans le cadre de la réforme liée à la culture vélo sont proposées en Wallonie : formations, ateliers de réparation, etc.

Simon Chérot