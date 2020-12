Venez chercher vos colis à la gare de Tubize et dans la rue Georges Leveau à Clabecq 24h/24 Brabant wallon J.Br. Deux "cubee" ont récemment été installés pour permettre aux Tubiziens de venir chercher leurs colis 24h/24 et 7j/7 © DR

Lors du dernier conseil communal qui s'est tenu ce lundi dans la cité du Betchard, les édiles ont voté favorablement l'installation de deux "cubee". Un premier a été installé il y a quelques semaines devant la gare de Tubize et un second a été placé au-dessus de la rue Georges Leveau à Clabecq.



Mais concrètement, c'est quoi un "cubee"? Il s’agit d’un ensemble de casiers dans lesquels vous pourrez venir récupérer vos colis et ce 24h/24 et 7j/7. Si un colis ne convient pas, il est également possible de le redéposer dans un des casiers afin qu’il soit renvoyé à son expéditeur. Les commerces locaux pourront également utiliser les "cubee" pour remettre un vêtement dont la taille était indisponible au moment de l’achat à un client. "Ce système permettra également aux Tubiziens d’acheter chez nos commerçants locaux, sans se soucier de l’heure de fermeture du commerce. De plus, cette centralisation des colis permet de réduire les émissions CO2 et donc de garantir une livraison plus verte", expliquent les autorités communales.



Le projet a vu le jour en novembre 2019. A l'époque, Bpost a contacté l’ensemble des communes wallonnes en proposant aux 50 premiers répondants l’installation gratuite d’un ou de plusieurs "cubee" sur leur territoire. Un projet qui rentrait parfaitement dans le Plan Stratégique Transversal (PST) de Tubize, raison pour laquelle la Ville s'est montrée candidate. Et les deux endroits n'ont bien évidemment pas été choisis par hasard. "Cette première phase est un test. Nous avons pu obtenir deux "cubee" et nous avons souhaité les disposer dans deux lieux faciles d’accès. Si ce test s’avère concluant, nous envisagerons l’installation dans d’autres endroits sur tout le territoire."



Quant au fonctionnement du "cubee", rien de plus simple: chaque utilisateur reçoit un sms ou un mail quand son colis est disponible. Il a alors cinq jours pour aller le retirer. A noter que les colis ne peuvent pas dépasser 30 kg et sont limités à une certaine dimension.