La zone de police Ouest Brabant wallon met en garde contre des arnaques liées à la vente de chiots en ligne.

Qui peut dire qu’il n’a jamais craqué sur la petite bouille d’un magnifique chiot à adopter (ou à vendre) qu’il a trouvé sur une annonce en surfant sur le Web ? On y est (presque) tous passé. Mais attention, très (trop) souvent, cela sent l’arnaque. Une arnaque qui tend à se multiplier, comme le déplore sur sa page Facebook la zone de police Ouest Brabant wallon. "Dans le courant du mois de janvier, nous avons été saisis de plusieurs plaintes pour escroquerie via Internet dans le cadre de la vente de chiots, explique-t-elle. Dans certains cas, les victimes n’ont jamais reçu le chien qu’elles avaient commandé via un site désormais inaccessible et ce, après paiement du chiot et des frais supplémentaires réclamés. Dans d’autres, le chien est acheté via un compte privé sur les réseaux sociaux. Le chien est livré mais ne correspond pas à celui commandé. Il est arrivé que le chien décède quelques jours après la livraison."

Mais alors, comment faire pour détecter une arnaque ?