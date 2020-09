La plus jeune conseillère communale Ecolo à Ottignies-Louvain-La-Neuve, Justine Matheï, cèdera sa place à Véronique Pironet lors du prochain conseil communal mardi, annonce la section locale du parti dimanche soir. Justine Matheï, qui vient d'être diplômée, quitte la commune pour déménager à Bruxelles où elle compte y poursuivre "son engagement écologique et social dans de nouveaux projets".

Celle qui se décrit elle-même comme la ‘cadette du groupe’ et qui avait néanmoins osé se ‘jeter à l’eau’ de l’engagement politique, éclaire ainsi son passage au sein des instances de notre commune : « Les jeunes de ma génération sont majoritairement très critiques à l’égard du monde politique. Je l’étais d’ailleurs moi-même. Mais cette immersion dans la vie communale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve m’a prouvé qu’il était possible de faire de la politique de manière humaine et respectueuse, en visant l’intérêt du groupe avant les intérêts individuels. »

Elle sera remplacée par Véronique Pironet, mère de famille à la tête d'une asbl bruxelloise et intervenante indépendante en Ressources Humaines pour des organisations, annonce la section locale du parti écologiste. Il s'agit de son premier engagement politique. La future nouvelle conseillère aura à cœur de favoriser la transition économique et écologique, en particulier les jardins naturels et potagers bio, ainsi que la biodiversité au sens large.

En plus de ses passions personnelles qui vont de l’herboristerie à l’opéra, en passant par la couture et le yoga, d’autres sujets retiennent tout au tant son attention.

Tels la place des femmes dans la vie publique et le monde du travail, la santé au travail, l'alimentation, l’imposition juste, la régulation des inégalités entre extrême richesse et extrême pauvreté, la solidarité, la vie associative et… le skatepark d’Ottignies-Louvain-La-Neuve.

« J’ai fait la promesse à mon fils il y a 10 ans que je me battrais pour qu'il y ait un skatepark local. » Notons que ses efforts seront récompensés sous peu, car l’obtention du subside a été validée très récemment par le Ministre, et le projet pourra donc se concrétiser.