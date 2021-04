Un gel des inscriptions qui fait craindre le pire à André Antoine, député wallon. "Cette limite va créer une année flottante, sans nouvelle classe. Avec des parents, des élèves et un PO qui vont se demander vers quoi ils dirigent, explique ce dernier. Si on poursuit dans cette voie, c’est foutu pour l’avenir de l’école à moyen ou long terme. Il faut donc absolument réagir et il y a urgence."