La Commune veut fermer le camping et construire sur le site des habitations pour les jeunes. Le projet, dans les cartons depuis une dizaine d’années, est donc relancé.

Cette année, le camping du Ry Ternel (rue de Fauquez, à Ittre), a fait plusieurs fois la Une suite aux incendies volontaires qui ont touché plusieurs caravanes. Des faits interpellant qui ont eu le don de faire réagir les autorités communales qui avaient, on s’en souvient, décidé de fermer le camping pendant trois mois en mai dernier. Ces incendies ont aussi créé un climat d’insécurité dans le quartier. Mais bientôt, tout cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir. En effet, dans un avenir plus ou moins proche, le camping devrait disparaître.

(...)