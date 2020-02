Des rapprochements ont déjà eu lieu, d’autres sont en cours.

Le dernier conseil communal aclot a permis de faire le point sur les synergies mises sur pied entre la commune et le CPAS. On sait que les finances de ce dernier ne sont pas florissantes et un effort particulier de rationalisation est opéré. Depuis pas mal de temps déjà, le CPAS profite de marchés publics conjoints avec la Ville et pour certains travaux, les services communaux étant mieux outillés, une collaboration est organisée.

Des réunions régulières sont organisées pour tenter d’intensifier ces collaborations. Notamment pour la gestion des ressources humaines. La prévention au travail est déjà gérée en commun, et certaines formations sont communes. Il y a des pistes aussi pour certains examens de recrutement.

Une réflexion est en cours en ce qui concerne l’informatique. C’est une matière sensible mais arriver à un seul data center n’est pas impossible. De même, les responsables réfléchissent à un service du patrimoine commun. On sait que le CPAS est propriétaire de plusieurs bâtiments dont la ferme de l’hostellerie et le musée communal, et la gestion du patrimoine n’est pas le cœur de son métier…

Par ailleurs, la Ville et le CPAS sont en train de mettre de l’ordre dans leurs archives et ils pensent à un archiviste commun, soit en interne soit via une externalisation.

En ce qui concerne la politique financière, le CPAS est indéniablement lié à la Ville, qui le finance en partie. Il a donc été décidé d’un suivi financier en amont par le service financier de la Ville, via une sorte de comité de pilotage.