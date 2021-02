Ceux qui empruntent la N5 en passant par Genappe n’ont pas pu manquer l’imposant chapiteau monté sur le parking du Brico et annexé à celui-ci. Cette tente de 800 m² accueille les matériaux qui étaient jusqu’alors entreposés à l’arrière du magasin de bricolage en vue de sa rénovation de son extension. Et c’est en fait tout le complexe commercial qui va subir un sacré lifting dans les deux prochaines années.

Baptisé “Nationale 5”, ce projet porté par la SA Argayon vise la transformation complète du site qui accueille notamment le Brico, le Proxy Delhaize et la salle de fitness New Fit. Il s’agit plus d’une rénovation en profondeur que d’une extension, bien que la surface bâtie va s’agrandir de 1 000 m² sur les 10.000 que compte le complexe au total. Toutes les façades seront harmonisées, avec du bois, afin de donner une vraie identité au site.

Et il était temps, car les enseignes y ont poussé de manière quelque peu anarchique ces dernières années, sans réelle cohérence. En outre, une concurrence féroce s’est installée ces dernières années dans les environs de Genappe. “Les magasins Brico Planit à Mont-Saint-Jean et le nouveau Brico à la Drève Richelle à Waterloo nous ont fait du tort, reconnaît Yves Cattelain, le propriétaire du Brico de Genappe et administrateur d’Argayon. Le Brico de Gosselies a été rénové et le nouveau centre commercial sur la N5 à Gosselies compte un Hubo. C’était soit investir, soit laisser mourir un site.”

Le choix a donc été d’investir, à coup de plusieurs millions d’euros, dans ce complexe commercial qui en avait bien besoin. Concrètement, en plus d’être rénové, le Brico – qui fête ses 30 années d’existence – va doubler sa superficie pour passer à 3.300 m² avec une aile perpendiculaire au bâtiment actuel. La gamme va également doubler. Ce qui ne sera pas du luxe pour un des 10 magasins Brico les plus fréquentés de Belgique. Les travaux ont déjà démarré et la fin de chantier est prévue pour fin 2021.

À côté du Brico, viendra s’imbriquer un nouveau bâtiment qui accueillera au rez-de-chaussée un Delhaize, sur une surface de 2.000 m². Il ne s’agira plus d’un Proxy Delhaize (qui disparaîtra du bloc de droite) mais d’un AD Delhaize. Ce qui signifie une offre beaucoup plus importante et des prix (normalement) plus bas. Il s’agira du seul magasin de l’enseigne au lion à Genappe. À l’étage, le New Fit y établira ses quartiers sur une surface de 1.400 m² et bénéficiera d’une grande terrasse avec vue sur les champs. Ce nouveau bâtiment devrait être inauguré en 2022. L’ancien bâtiment qui accueillait la salle de sport sera, quant à lui, rasé pour y créer du parking.

Les blocs de gauche (Bioooh et l’Atelier fleuri) et de droite (Proxy Delhaize) ne bougeront pas mais subiront eux aussi un lifting pour une meilleure cohérence. Notons au passage que Genappe Pneus déménagera du bloc de gauche vers celui de droite et que le magasin de salles de bains La Maison d’Orka a définitivement quitté le complexe. Quelques cellules sont disponibles mais la commercialisation ne devrait commencer qu’en 2022. On devrait voir arriver un établissement Horeca à droite du site, qui disposera d’une terrasse.

À terme, le complexe verra son nombre de places de parking doubler pour atteindre 280 places. Il comptera onze places de parking pour véhicules électriques et des box vélo. Le parking se fera toujours au centre du site mais débordera désormais sur la droite. Des panneaux solaires seront placés sur les toitures du Brico et du nouveau bâtiment. De nombreux arbres seront plantés autour du complexe et sur les parkings. L’accès depuis la N5 sera par ailleurs facilité avec des marquages au sol.

Notons enfin qu’aucun magasin ne sera fermé pendant toute la durée du chantier qui devrait se terminer pour 2023.