La deuxième phase du projet dit de "la place communale apaisée " a été présentée lors du conseil communal de ce mardi à la Hulpe. Après la zone située autour de la fontaine et des tilleuls, le chantier va désormais s’attaquer aux pavés qui entourent l’église Saint-Nicolas - dont certains se sont affaissés - tout en redéfinissant mieux l’espace public pour favoriser la convivialité et notamment augmenter l’espace dédié aux piétons.

" En réalité, les actuels pavés ne sont que des platines, c’est-à-dire des imitations de pavés qui ont bougé, notamment en raison du charroi important, précise Christophe Dister, le bourgmestre. Ils seront remplacés par de vrais pavés, plus solides et qui resteront mieux en place. "

Toujours autour de l’église, des bancs seront ajoutés de part et d’autre de la tour. " L’une des idées de ce chantier de la place apaisée c’est de redéfinir les espaces pour augmenter la place accordée aux piétons et booster la convivialité en général, continue le bourgmestre. Or, on constate que des voitures se garent de part et d’autre de la tour. Pour limiter ce phénomène, on va donc placer des bancs à ces endroits, avec des racks à vélos derrière ."

Dans le même ordre d’idées, des bacs en acier Corten (similaires à ceux déjà placés du côté des tilleuls centenaires pour délimiter l’espace) vont être placés le long des commerces situés en face de l’église. Des bacs qui vont permettre de redélimiter l’espace dédié aux piétons, souvent trop empiété aujourd’hui par les véhicules en stationnement. "Avec ces bacs, on va pouvoir reverduriser l’endroit tout en limitant le nombre de voitures."

Des bacs à plantes supplémentaires que l’on retrouvera également le long du parking situé entre la maison communale et la fontaine/les tilleuls. Toujours dans l’idée de donner un côté plus convivial et vert à la zone. " Au départ, on voulait enlever quelques pavés pour mettre des plantes grimpantes le long du muret de ce parking, mais cela prenait trop de place. Car si l’idée, c’est d’augmenter la place accordée aux piétons, il ne fallait pas supprimer trop de places de stationnement pour autant. "

D’ailleurs, deux nouvelles places officielles de parking seront créées autour de l’église Saint-Nicolas, en face du Destock Store City. Une zone déjà utilisée par les automobilistes pour se garer.

Enfin, précisons encore que des marquages au sol aux entrées et sorties de cette zone de la place apaisée vont être réalisés pour limiter la vitesse des automobilistes.

Si le projet a été présenté lors du conseil communal de ce mardi, il faudra par contre encore un peu patienter pour voir cette deuxième phase des travaux être lancée. " Le temps que la procédure suive son cours, les travaux devraient commencer après les congés d’été, conclut le bourgmestre. Leur durée ne devrait pas être très longue car finalement, il ne s’agit principalement que de remplacer les platines par des pavés. "

À noter que le budget de cette phase 2 du projet de "la place apaisée" ne devrait nécessiter qu’environ 90 000 euros finalement. Contre plus ou moins 160 000 ou 170 000 euros comme imaginé au départ.