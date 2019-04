La vie n’a pas été tendre avec Vincent ces dernières années. Il y a deux ans, le maçon de 44 ans perdait l’amour de sa vie, Maïté, âgée de 37 ans, emportée par un cancer. À peine deux mois plus tard, il perdait son beau-père, Jacques, avec qui il avait des liens étroits.

"C’était les deux piliers de la famille, on a perdu le troisième, regrette Weverly. C’est une malédiction pour la famille, on espère que le sort va arrêter de s’acharner."

Âme en peine depuis le décès de son épouse, Vincent restait fort pour ses deux enfants, à qui il vouait un amour inconditionnel. "C’était tout pour nous et on était tout pour lui, poursuit son fiston. Il restait sur terre parce qu’il avait ses enfants, il faisait tout pour nous. Si on n’avait pas été là, il aurait fait une connerie. Il était au plus bas après le décès de ma mère. Il commençait tout doucement à aller mieux. Il a recommencé à travailler en février passé."

Malgré les coups durs de la vie, l’homme était toutefois dévoué pour ses proches. "Il était bourré de qualités, il était tout le temps là pour les autres. Il avait des qualités en or. Beaucoup de proches me disaient qu’ils ne considéraient pas mon père comme le père d’un ami mais comme un ami. Malgré ce qu’il a vécu, il était toujours là pour nous et je garde ce trait de caractère. Je serai toujours là pour mon entourage."

Nul doute qu’ils seront nombreux à faire le déplacement jeudi, à l’occasion de l’enterrement du Nivellois. "On va essayer de faire le même enterrement que celui de ma mère, où il y avait des gens jusqu’en dehors de l’église", conclut Weverly.