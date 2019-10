Une aide qui lui a permis de récolter 4 tonnes de raisin blanc.

Bruno Jadoul vient de réaliser, avec l’aide d’amis et sympathisants, les vendanges de son domaine des Lowas à Grez-Doiceau. Ce petit agriculteur, spécialisé dans les réparations de machine agricole, s’est lancé dans les vignes en 2016, pour faire plaisir à l’amour de sa vie, Laurence, passionnée et connaisseuse de vin. 8 000 pieds sont plantés sur une superficie d’un peu plus de 1,5 hectare ! Après avoir récolté 4 tonnes de raisin blanc, il a ensuite pu faire de même avec le raisin noir : 500 kg de plus !

Pourtant, cela ne s’annonçait pas de la meilleure manière qu’il soit pour Bruno, victime d’un AVC peu avant les vendanges. C’est alors que, comme cela peut arriver dans ces cas-là, la solidarité se met en marche !

Lors de sa formation pour approfondir ses connaissances, Bruno a visiblement eu la chance de tomber sur des passionnés, tout comme lui, mais aussi de généreuses personnes. Le professeur de Bruno, et d’autres élèves, se sont mobilisés pour récolter les raisins. Ils étaient ainsi une quarantaine dans les vignes, ce qui a eu pour effet de récolter en un temps record. Et les chiffres sont conformes aux espérances de Bruno. "Il y a plus de 4 tonnes de raisin blanc pour, au final, 2700 litres avec le Johanniter et le Souvignier gris ! De quoi réaliser un blanc pétillant qui sera prêt à boire au printemps 2021."

Toujours amoureux, Bruno n’a pas hésité longtemps pour le nom qu’il donnera à celui-ci : Les fines bulles de Laurence !

Quant à la récolte de raisin noir, ce sont 500 kilos qui sont récoltés, de quoi prévoir un vin à consommer pour l’été 2020, autour de 13°.

Et on ne doute pas du résultat avec des vignes sur un terrain idéal nord-ouest/sud-est, qui est excellent car il y a un assez bon ensoleillement et, surtout, une bonne ventilation ! Et puis, l’inclinaison est parfaite avec une pente de 10 % en moyenne.