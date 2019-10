"Nous ne sommes pas des brasseurs mais des vignerons : nous n’avons droit qu’à un essai par an et le millésime 2019 est au bout de notre sécateur. Cette année est exceptionnelle à plus d’un égard. Qualité et quantité sont au rendez-vous !"



Le président de la confrérie du vignoble de l’abbaye de Villers-en-Brabant, Christophe Waterkeyn, était plutôt optimiste ce samedi matin en lançant officiellement les vendanges du Regent sur la colline dominant l’abbaye de Villers. Le beau printemps, l’été très chaud et la pluie tombée à la fin du mois de septembre laissent espérer un peu moins d’une tonne de raison dans le petit vignoble replanté il y a près de 30 ans à l’endroit où les moines cultivaient la vigne au Moyen-Âge.

La confrérie compte 275 membres, et le vin produit à Villers a été plusieurs fois distingué au niveau international. En juin dernier encore, le rosé 2018 a décroché une médaille d’argent dans un concours spécialisé en Allemagne. Un rosé produit en petite quantité, pas disponible sur le marché mais dont les cueilleurs et les trieurs ont pu apprécier la saveur, samedi au milieu du vignoble, une fois le travail accompli.

Et le mot travail n’est pas galvaudé, même si les membres prennent un évident plaisir lors des vendanges qui permettent d’engranger le travail d’une saison au vignoble et céder le relais à l’équipe en charge de la vinification. A Villers, chaque grappe cueillie est ensuite triée à la main, et les grains qui ne conviennent pas sont éliminés un à un !

La garantie d’un vin de qualité qui, pour la première fois, va bénéficier de l’appellation « Vin d’abbaye ». Le vignoble de « Villers-la-Vigne » a en effet été accepté officiellement cet été par l’assemblée générale des Vins d’abbaye où l’on trouve notamment le champagne Monial, le château du clos de Vougeot, la chartreuse de Valbonne ou encore l’abbaye de Valmagne.