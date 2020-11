Ces derniers jours, les employés du service population de la commune de Villers-la-Ville, comme ceux d’autres entités sans doute, se sont aperçus que pas mal de citoyens venaient leur demander un nouveau code Pin pour utiliser leur carte d’identité. Assez pour qu’ils finissent par se poser des questions. La réponse est simple: taper son code Pin permet d’obtenir, sur les plateformes en ligne qui permettent d’utiliser un lecteur de carte d’identité, le résultat d’un test covid.

Les citoyens qui ont oublié ce code, ou qui pensent le connaitre et tapent trois fois un code erroné, doivent en demander un nouveau. Mais concrètement, cela veut dire qu’ils sont potentiellement touchés par l’épidémie, qu’ils sont censés se mettre en quarantaine en attendant le résultat de leur test, mais qu’ils se rendent tout de même dans les bureaux de l’administration au risque de croiser d’autres personnes, y compris des employés communaux, et de transmettre la maladie.

"Evidemment, ça ne va pas. Et en plus, ça ne sert à rien: il faut pratiquement quinze jours pour obtenir un nouveau code Pin !, précise le bourgmestre Emmanuel Burton. Les personnes qui se trouvent dans ce cas ont une solution beaucoup plus simple que d’obtenir un nouveau code pin, et qui ne met personne en danger: il suffit de passer un coup de fil au médecin traitant qui, lui, peut se connecter facilement pour avoir accès aux données de ses patients."