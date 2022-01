La justice a donné raison à certains citoyens et à une association qui se bat pour la sauvegarde des sentiers sur le territoire communal.

Il y a quelques années que des bénévoles désirant réhabiliter une série de sentiers sur le territoire de Villers-la-Ville ne font pas mystère de leurs désaccords avec la majorité en place au niveau communal. La saga a connu plusieurs épisodes et un communiqué de presse de Sentiers libres Villers-la-Ville vient d’y ajouter une nouvelle péripétie, à propos du sentier 53.

Selon l’association, ce chemin sert à des jeunes et à des riverains pour se rendre au terrain de football. La hache de guerre a été déterrée lorsqu’un voisin, conseiller de CPAS, y aurait déversé des gravats. C’était en 2019 et les bénévoles ont nettoyé la zone alors que la Commune, elle, estimait qu’elle n’avait pas l’obligation d’entretenir ce sentier qui n’a pas été répertorié comme sentier " utile ", en 2005 et 2006, par la commission " Sentiers " du Syndicat d’initiative.

(...)