Durant tout ce week-end sur plaine de Marbisoux, les équipes ont rivalisé de ruse, de vivacité ou même d’originalité - les épreuves de play-back samedi soir était étonnante ! - pour tenter de rentrer à Marbais, Villers, Sart-Dames-Aveline, Mellery ou encore Tilly avec la coupe 2019.





Qui y est parvenu ? Le suspense était encore entier dimanche en soirée, alors que quelques jeux restaient à disputer. Mellery semblait tenir la corde, mais Marbisoux talonnait ces potentiels vainqueurs, suivis dans le classement provisoire par Marbais.

Important pour les compétiteurs sans doute mais ce week-end, c’est surtout la convivialité et le plaisir de rassembler des représentants de toute l’entité pour des joutes amicales qui prédominaient. Les jeux intervillages ne se démodent décidément pas.



Il est vrai que les organisateurs ont aussi à coeur de fournir du spectacle pour le public. Si les volleyeurs ont eu très chaud sous le soleil samedi, le public a également profité de jeux originaux comme un parcours durant lequel deux participants devaient passer des obstacles sans lâcher une balle de tennis, un jeu des cerceaux dans lequel les plus habiles ont brillé, ou encore une « course des gourmands » plutôt cocasse.



C’est qu’il fallait non seulement manger des raisins dans un bassin rempli d’eau, mais aussi manger trois biscottes sans boire, prendre des petits pois avec un cure-dent et terminer en triant par couleur un grand paquet de M&M’s. Simple, amusant, efficace et bon enfant, un résumé parfait de cette cuvée 2019 !