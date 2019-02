Avec une des machines qu’il utilise dans la ferme familiale et en brûlant son propre carburant, Emmanuel Burton a déneigé son hameau.

Les services météo annonçaient de la pluie et de la neige fondante sur le Brabant wallon samedi, mais les flocons qui tombaient en abondance ont tenu au sol durant plusieurs heures, en matinée, provoquant le chaos sur les routes, quelques énervements et même des chutes d’arbres. Et si les automobilistes ont été surpris, les services communaux ne l’étaient pas moins. A Nivelles par exemple, la Ville a fait appel aux agriculteurs pour donner un coup de main et déneiger certaines voiries.

A Villers-la-Ville, samedi matin, les habitants ont pu voir le maïeur en personne, au volant de son bulldozer (sans cabine !) s’activer sur les chemins de Rigenée. Avec une des machines qu’il utilise dans la ferme familiale et en brûlant son propre carburant, Emmanuel Burton a déneigé son hameau à partir de 9 h du matin. Et certains internautes ont immortalisé la scène pour saluer son implication via les réseaux sociaux.

« Je suppose que d’autres agriculteurs le font aussi, nuance Emmanuel Burton. Comme nous avons le matériel, cela me parait logique. Mon père l’a toujours fait, et je continue. Dans la commune, on a plusieurs circuits de déneigement: les grands axes, puis le réseau secondaire avec une priorité pour les jonctions de grands axes, les commerces et les écoles, et enfin le reste qui est fait par les ouvriers communaux. A Rigenée, on a une côte, un petit cul de sac et dans la famille, on a toujours aidé lorsqu'on est disponibles. Aujourd’hui, c’est samedi, j’avais fini dans les étables vers 9 h, donc j’ai pris le bulldozer… »

Le maïeur confie qu’il ne fait d’ailleurs pas que déneiger. Parfois, lorsque le vent souffle et produit des congères - les environs de Rigenée sont particulièrement propices pour cela -, il lui arrive de créer des murs de neige « dissuasifs » dans les chemins de campagne que certains ont tendance à prendre comme des raccourcis, avant de se retrouver complètement coincés dans la poudreuse et réaliser que c’était une très mauvaise idée...

