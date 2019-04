Le recteur sortant a été élu avec 63,39 % des voix.





C’est Vincent Blondel qui remporte l’élection du recteur de l’UCLouvain, à l’issue du 1er tour, avec 63,39 % des voix[1]. Il entamera son 2e mandat le 1er septembre 2019, pour une durée de 5 ans (2019-2024).

Au total, 36 800 électeurs (membres du personnel et étudiants UCLouvain) étaient invités à voter du 23 au 25 avril 2019. Le taux de participation à l’élection rectorale de l’UCLouvain est réparti comme suit, par catégorie d’électeurs : personnel académique (91,04 %), personnel scientifique (47,19 %), personnel administratif et technique (73,84 %) et étudiants (16,39 %)

Pour rappel, depuis 2009, l’élection du recteur de l’UCLouvain a lieu selon le principe du suffrage universel pondéré : une pondération des voix est appliquée en fonction du corps auquel appartiennent les électeurs et en fonction du taux de participation de ces électeurs (61 % académiques ; 13 % personnel administratif ; 13 % personnel scientifique ; 13 % étudiants). Est élu celui qui obtient la majorité absolue des voix.

2 candidats ont pris part à cette élection : Vincent Blondel, actuel recteur de l’UCLouvain (2014-2019) et Sébastien Van Bellegem, doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication de l’UCLouvain, qui a remporté 36,61 % des suffrages.