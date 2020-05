L'homme a filmé avec son GSM les actes posés sur les deux victimes

En janvier dernier, une fillette âgée de 9 ans a révélé à ses camarades de classe que le compagnon de sa mère se comportait de manière bizarre avec elle. Sous prétexte d’examiner des « rougeurs », il lui retirait sa petite culotte et examinait son sexe, éclairant la scène avec le flash de son GSM. Une de ses amies en a parlé à ses parents en rentrant, et l’alerte a été donnée via l’institutrice et le centre PMS.

La petite a été auditionnée par la police et elle a confirmé les faits. Les enquêteurs ont perquisitionné chez le beau-père et ont saisi son matériel informatique. Effectivement, ils ont retrouvé une petite centaine de séquences vidéos où on voit notamment qu’il déshabille l’enfant et lui caresse le sexe, allant jusqu’à introduire partiellement un doigt.

Les séquences visionnées par la police montraient aussi le suspect faire de même avec sa compagne, à l’insu de celle-ci puisqu’il profitait de son sommeil. Des images qui prouvent au passage que lors de ces gestes posés sur l’adulte, la fille de la victime dormait dans le même lit…

Le Genappien est en aveu d’avoir touché les deux victimes mais devant le tribunal correctionnel, il niait qu’il s’agisse de faits de viol. Le tribunal, dans un long jugement, estime pour sa part que cette prévention est établie. L’homme est par ailleurs décrit par les experts comme représentant un danger social pour les mineures.

Il écope de sept ans de prison et de cinq ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines.