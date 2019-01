Neuf personnes doivent être relogées après un incendie. L’origine est accidentelle et les dégâts importants.

Hier soir, vers 19h30, avenue du Castillon à Chastre, à deux pas de l’Eglise, trois maisons ont été touchées par un important incendie. Selon la police, l’origine est accidentelle : une jeune fille de 16 ans aurait renversé de l’huile sur le feu. Les pompiers de Wavre, Nivelles, Gembloux et Val de Sambre sont intervenus sur les lieux, en présence du Bourgmestre Thiery Champagne.

© lambert



Au lendemain, on y voit plus clair sur l’étendue des dégâts. Des barrières nadars entourent les habitations touchées. Des déviations sont mises en place.

Du côté des riverains, on reste bouche bée. Une voisine est revenue sur les lieux ce mercredi, en matinée. « Les flammes et surtout la fumée étaient visibles au loin. Une espèce de gros nuages noirs. Évidemment, je suis venue voir avec mon mari. Il y avait du monde. »

© lambert



Ce matin également, la commune a publié plus d'informations sur sa page Facebook. « Vous avez été nombreux à déjà vous manifester pour venir en aide aux 3 familles sinistrées hier soir dû à l'incendie de leurs maisons. Déjà, nous vous remercions pour votre générosité. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre contact avec Madame Chanel Hompesch, assistante sociale auprès des services du CPAS. Elle centralisera vos dons, vos offres de services ou autres propositions et ce, en fonction des besoins des familles », peut-on lire. L'assistante sociale est accessible via le 081/122.750 ou par mail (chanel.hompesch@cpas-chastre.be). Elle sera joignable dès demain, le jeudi 17 janvier.