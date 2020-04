Sans aide du fédéral, la Castelbrainoise compte sur le soutien des gens pour survivre.

Tous les indépendants, peu importe leur secteur, sont touchés de plein fouet par les mesures de confinement prises par le gouvernement fédéral. Et si certains peuvent profiter d’aides pour compenser le manque à gagner, d’autres, malheureusement, n’ont pas droit à ces indemnités. Ce qui est le cas de Virginie.

Gérante d’un poney-club du côté de Braine-le-Château (Poney Club des Cattys), son exploitation est à présent mise en péril. Elle a dû faire une croix sur ses cours depuis le début du confinement et elle ne voit donc plus aucune rentrée financières depuis lors. Mais confinement ou pas, il faut continuer à nourrir les animaux et s’en occuper du mieux possible... "On ne peut pas les laisser mourir de faim", lance la Castelbrainoise.

Une situation difficile qui a un coût : près de 3 000 euros à trouver pour autant que les mesures de confinement soient levées, même de manière partielle, à la fin des vacances de Pâques

(...)