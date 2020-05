Si tous les commerces rouvrent leurs portes lundi, certains devront plus que d’autres prendre des mesures pour éviter que des libertés soient prises d’emblée avec les règles de distanciation sociale. Chez Media Markt par exemple, on confirme préparer la réouverture depuis longtemps, en suivant attentivement l’évolution des recommandations des experts et du gouvernement fédéral.