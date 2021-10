Quatorze jeunes, uniquement des garçons dans cette promotion, ont reçu leurs ailes de pilote militaire ce mercredi après-midi à la base de Beauvechain à l’occasion d’une cérémonie au protocole strict qui sied à ce type d’événement. Parmi eux, un pilote de transport luxembourgeois et treize pilotes belges, dont six sont destinés à devenir des pilotes de chasse, trois des pilotes de transport et quatre des pilotes d’hélicoptère.

