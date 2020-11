L'attente devient insoutenable pour les amateurs de sensations fortes. Le mégacoaster de Walibi, présenté comme le plus haut et le plus rapide du Benelux, est attendu pour la saison 2021, peut-être même pour la réouverture du parc au printemps. Histoire de nous faire patienter, Walibi a dévoilé quelques images de cette montagne russe située dans le fond du parc, dans une zone jusque-là inexploitée. On peut y voir les sièges du train sur lesquels on devine des têtes de serpent.

On peut y voir la structure impressionnante de l'attraction qui atteint les 50 mètres de haut et s'étend sur 1.200 mètres. Elle propulsera les intrépides à des pointes de vitesse de 115 km/h, avec une vitesse moyenne de 100 km/h. Le mégacoaster, dont on ignore encore le nom, fera partie de la zone de 4,5 hectares dédiée au thème de l'Afrique et de la Terre brûlée.

Cette attraction fait partie du vaste plan d’investissement de 100 millions d’euros, qui doit à terme métamorphoser 75 % du parc. Elle doit lui permettre de compléter son offre et toucher un public encore plus large.