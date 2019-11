Il y a quelques mois déjà, le cas d’une habitante de Court-Saint-Étienne, née en 1962, avait été évoqué devant le tribunal correctionnel. Cette dame fait vivre un enfer à ses voisins depuis des années : elle les harcèle, les injurie, les menace, s’introduit chez eux et la police peine à intervenir. Elle se retranche en effet dans son domicile et semble très isolée, souffrant à l’évidence d’un problème mental.

Deux nouveaux dossiers à sa charge ont été examinés il y a un mois. Dans le premier, elle a fait mine de foncer sur sa voisine avec sa voiture. Dans le deuxième, elle est entrée chez un voisin qui venait de sortir de l’hôpital et qui était seul chez lui. Ce sont d’autres voisins qui l’ont vue et ont appelé la police.

Lorsque les agents sont arrivés sur place, elle n’était plus là mais elle est rapidement revenue… et elle a carrément embouti la voiture de patrouille avec son véhicule. Il a fallu un mandat d’amener d’un juge d’instruction pour qu’elle s’explique par la suite. Mais ses propos étaient incohérents et elle a été mise en observation.

L’expert qui l’a examinée a estimé qu’elle souffrait clairement d’une maladie mentale, et qu’elle représente un danger pour les tiers. Le tribunal a rendu son jugement lundi : il a ordonné l’internement de la Stéphanoise.