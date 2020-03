L’initiative "Voisins solidaires villersois" encadre l’entraide pour éviter les couacs.

Le projet était déjà prévu dans le cadre du Plan de cohésion sociale mais la lutte contre la propagation du coronavirus lui a donné une consistance particulière. L’échevinat des Affaires sociales et de la Santé lance "Voisins solidaires villersois".

Il s’agit d’éviter l’isolement des personnes âgées, de répondre à la demande de parents qui ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants ou simplement de soutenir un voisin en difficulté. Un système de bon de demande d’aide et de bon de proposition de volontariat permettra d’identifier les besoins et de proposer l’intervention de volontaires du quartier ou habitant à proximité.

Les demandes pour les personnes isolées seront traitées par une ancienne infirmière, qui fournira toutes les explications sur les précautions à prendre lors des contacts pour apporter des courses, des médicaments, etc. C’est qu’il ne faudrait pas mettre des gens en danger en pensant faire au mieux… Les services proposés aux parents qui doivent faire garder leurs enfants seront également vérifiés pour correspondre au mieux aux situations rencontrées.

Et pour les courses, afin que les échanges d’argent soient facilités et clairs, un formulaire spécifique est aussi prévu. Que ce soit pour la pharmacie, le supermarché ou la boulangerie, le bon renseignera les coordonnées du bénévole, la date à laquelle le service a été rendu et le montant payé. Celui-ci pourra être remboursé par virement bancaire pour éviter autant que possible l’échange d’argent liquide et les inconvénients que cela peut entraîner.