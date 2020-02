L'individu est entré avec un couteau et s'est emparé de la caisse.

Un vol à main armé a été perpétré ce lundi vers 23h, au Night and Day de Court-Saint-Étienne, le long de l'avenue de Wisterzée, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon. Un individu armé d’un couteau est entré dans le magasin et s’est emparé de la caisse. Le préjudice reste à déterminer et l’enquête est en cours afin de tenter d’identifier l’auteur.