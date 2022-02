Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi un Tournaisien âgé de 52 ans à quarante mois de prison ferme pour une série de cambriolages à Nivelles, ainsi qu'à Braine-l'Alleud. Son complice âgé d'une vingtaine d'années a écopé d'un an de réclusion. Les deux hommes étaient poursuivis pour de multiples vols commis dans les caves d'immeubles à appartements de Nivelles et de Braine-l'Alleud, entre les mois de juin et de septembre 2021. Le parquet a chargé le principal auteur des faits de vingt vols commis dans des caves et quarante-deux tentatives de cambriolage.

L'été dernier, Braine-l'Alleud et surtout Nivelles ont été touchées par une série de vols dans les caves d'immeubles à appartements. En quelques mois, plus de 300 méfaits ont été déclarés auprès des polices locales. Les auteurs ciblaient des objets se revendant facilement au marché noir, soit des vélos, des bouteilles d'alcool, de l'outillage.

Les deux prévenus appartiennent au milieu SDF et toxicomane de Charleroi. Ces derniers arrivaient en train, visitaient discrètement les sous-sols des grands immeubles des deux villes et forçaient les portes des caves avant de rentrer en train avec leur butin.

Des images de vidéosurveillance des gares et des immeubles, ainsi que des traces d'ADN, ont permis aux enquêteurs de remonter la piste du principal prévenu. L'homme a derrière lui plus de 30 ans de "carrière criminelle", avec 22 condamnations dans son casier judiciaire, selon les autorités.