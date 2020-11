On se souvient que le 23 octobre dernier, Walibi et Aqualibi ont dû fermer leurs portes plus tôt que prévu suite aux mesures décidées par le comité de concertation. Au vu des circonstances, la direction de Walibi a pris les mesures qui s’imposaient pour répondre aux attentes des visiteurs ayant acheté un ou plusieurs tickets/abonnements.

Les responsables ont ainsi décidé de rembourser en tout ou en partie l'ensemble des abonnements et tickets Walibi qui étaient encore valables. Les tickets valables entre le 24 octobre et le 8 novembre 2020 seront remboursés intégralement. Les abonnements Walibi Belgium ou Walibi Belgium + Aqualibi seront remboursés sur leur valeur restante (calculée sur base de la date d’achat).

Les abonnements donnant accès exclusivement à Aqualibi voient leur validité prolongée au prorata de la durée de la fermeture, encore inconnue à ce jour.

Toute demande de remboursement doit être introduite en ligne, via ce lien, avant le 31 janvier 2021 à minuit. Les remboursements se feront en février 2021 sur le compte bancaire du visiteur. La transaction se déroulera automatiquement.

"Nous espérons retrouver très vite nos visiteurs que nous remercions pour leur fidélité » , souligne le directeur général de Walibi, Jean-Christophe Parent, dans un communiqué. La saison prochaine sera l’occasion de profiter pleinement de nos attractions, mais aussi de découvrir et d’apprécier notre nouvelle zone, et son impressionnante montagne russe, la plus haute et la plus rapide du Benelux"