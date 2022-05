On inaugurait le week-end dernier la nouvelle Forge de Perbais, pour le plus grand plaisir des citoyens et des nombreuses associations qui en profiteront.

Elle a franchement fière allure, la nouvelle Forge de Perbais. De nombreux citoyens, politiciens et représentants de l’Église étaient d’ailleurs présents ce dimanche pour son ouverture. Enfants, adultes et seniors. Un moment attendu depuis près d’une décennie. C’est en effet en 2013 que le projet a été évoqué et décidé, dans le cadre du programme communal de développement rural, même si les autorités avaient déjà l’intention d’agir. S’il a retenu toute l’attention de la population, c’est que les villageois se sont approprié cet espace, depuis bien longtemps. Parmi les résidents, on trouve le Cercle des collectionneurs, la bibliothèque (dont l’espace n’est pas encore terminé), l’association Les Amitiés Perbais-Trentels, le Pétanque Club de Perbais, la Jeunesse de Perbais, le Club de whist, l’association des parents de l’école communale, le Potawal de Perbais et la paroisse de Perbais. Rien que ça.