La société Aspiravi aimerait construire un nouveau parc éolien composé de cinq mâts, trois sur Tourinnes-Saint-Lambert (Walhain) et deux sur Orbais (Perwez), le long de l’autoroute E411.

Un endroit qui, selon l’auteur de projet, répond à pas mal de critères dont la proximité d’une autoroute et l’éloignement des habitations. “Les éoliennes 1 et 5 sont les plus proches des zones d’habitat avec des distances respectives de 687 mètres et 601 mètres”, explique-t-on du côté d’Aspiravi.

(...)