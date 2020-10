Walibi avait déjà annulé toutes ses festivités d’Halloween à cause des mesures sanitaires en vigueur, et l’événement de remplacement, Walibi on Stage, n’aura pas lieu non plus. Il faut dire que le parc d’attractions s’était montré ambitieux avec un festival proposant quelque 150 concerts et DJ sets avec un public élargi par rapport à la règle des 200 spectateurs indoor et 400 à l’extérieur.

Mais suite à l’évolution de l’épidémie dans notre pays et l’instauration de nouvelles mesures pour limiter les contacts physiques et sociaux, Walibi a dû faire machine. Une décision logique qui est un “nouveau coup dur pour le parc et pour l’ensemble des acteurs culturels et événementiels mobilisés pour l’organisation de cette manifestation”.

“Je ne peux que féliciter tous les spécialistes et toutes les personnes en interne et en externe qui œuvraient depuis des semaines à l’élaboration de Walibi On Stage, commente Jean-Christophe Parent, Directeur général de Walibi Belgium. Le travail abattu a été phénoménal : organiser un tel événement en deux mois s’apparente à un exploit. Mais notre volonté de soutenir les secteurs culturel et événementiel belges s’est heurtée à la réalité, et c’est avec tristesse, mais bien conscients de la situation pandémique, que nous devons annuler cette grande manifestation musicale.”

Pas d’événements particuliers durant les vacances de Toussaint, donc. “Mais le parc reste ouvert durant toute la période prévue, de 10h à 18h, les week-ends d’octobre et les vacances d’automne, jusqu’au 8 novembre inclus. L’ensemble des attractions du parc est accessible”, précise néanmoins le parc.

Les tickets valables pour le Walibi on Stage seront remboursés. Toutes les questions liées aux tickets d’entrée et réservations des concerts seront bientôt mises en ligne sur walibi.be. Le calendrier en ligne a également été modifié puisque les nocturnes sont annulées “L’année 2020 demeure une année compliquée pour tous. Walibi Belgium souhaitait égayer le quotidien de ses visiteurs et soutenir les acteurs de l’événementiel et du spectacle. La crise sanitaire l’en a empêché, communique Walibi. Mais ce n’est que partie remise. Le parc et l’ensemble de ses collaborateurs continuent à avancer et se lanceront dans de nouveaux défis d’envergure et palpitants dès 2021.”