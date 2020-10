On attendait des mesures dures ce vendredi matin lors de la conférence de presse faisant suite au dernier comité de concertation.

Dire que tout cela a accouché d’une souris ne serait pas juste vu l’urgence de la situation actuelle, mais beaucoup se sont étonnés des mesures peu nombreuses qui ont été prises. Parmi elles, toutefois, la fermeture des parcs d’attractions avec effet immédiat. Pas de dernier week-end cette année pour Walibi, Plopsa ou encore Bellewaerde, tandis que les parcs animaliers peuvent, eux continuer leurs activités moyennant quelques changements.

Une décision qui a étonné Jean-Christophe Parent, CEO de Walibi. “Que dire à part qu’on accepte cette nouvelle fermeture ? Les dernières mesures et les derniers chiffres dans les hôpitaux nous laissaient penser qu’on allait devoir tirer le volet, convient-il. Je m’étonne en revanche du maintien des parcs animaliers. Cette demi-mesure me paraît bizarre.”

Le parc wavrien devait fermer ses portes le 8 novembre prochain, ce sont les deux dernières semaines de la saison qui tombent à l’eau. “Avec l’annulation d’Halloween, du festival qui devait prendre sa place et la capacité réduite toujours imposée, nous ne nous attendions pas à des chiffres exceptionnels et nous n’avions pas prévu d’ouverture les 9-10 et 11 novembre vu la prolongation des vacances scolaires.”