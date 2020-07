Pour la 5e fois consécutive de son histoire, Walibi, qui fête cette année ses 45 ans, a reçu le titre prestigieux de "Meilleur parc d’attractions de Belgique".

"C'est un bonheur pour toutes les équipes, dont celles qui travaillent d’arrache-pied à la transformation du parc, suivant un plan d’investissements de 100 millions d’euros, débuté en 2016 avec l’implantation du splashcoaster Pulsar, se réjouit le parc dans un communiqué. Ce plan, qui s’achèvera en 2025, verra le site métamorphosé à hauteur de 75 % de sa superficie, découpé suivant des nouveaux mondes thématisés, attrayants et immersifs."

Le Pulsar reste l’une des attractions préférées des visiteurs de Walibi. Celui-ci a été nommé "Meilleure nouvelle attraction au monde" fin 2016 à Orlando, gratifié du prix de « Meilleure attraction de Belgique » en 2018, reconnu comme étant la « Meilleure attraction aquatique du Bénélux » en 2019, et le voici auréolé du titre de "Meilleure attraction de Belgique".

Côté attractions, le Popcorn Revenge, qui a reçu, il y a quelques mois à peine, le prix international, le "TEA Thea Award 2019 – Oustanding Achievement", s’est vu attribuer la médaille de bronze de la "Meilleure Nouveauté 2019 en Europe".

Enfin, Halloween à Walibi a été sacré "Meilleur événement Halloween de la Belgique et des Pays-Bas" pour ses maisons hantées The House of Silent Jill, Nagulai et The Curse of Amun.

"Nous sommes très heureux de ces quatre prix, qui soulignent l’attractivité du travail abattu et de nos nouveautés, explique Jean-Christophe Parent, directeur général de Walibi Belgium. Nous pouvons regarder vers l’avenir avec sérénité en ce qui concerne nos futurs projets ; nos choix d’attractions ont séduit petits et grands. Nous nous focalisons désormais sur l’investissement de 2021 : 25 millions pour une nouvelle zone de 4,5 hectares avec un nouveau megacoaster et une attraction familiale qui y sera replacée. Cet investissement sera le plus important depuis la naissance du parc, en 1975 ! Il s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre stratégie d’attractivité du public familial."

L’an dernier, les Diamond ThemePark Awards avaient récolté plus de 45.000 votes ; cette année, c’est plus de 67.000 votes uniques qui ont été comptabilisées. Visiteurs, fans de parcs d’attractions, et jury international ont été au rendez-vous de ces Oscars des parcs à thèmes et des zoos en Belgique et aux Pays-Bas.