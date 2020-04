Il s'agit notamment d'une limitation de capacité, de règles de distanciation sociale et des dispositions en matière d'hygiène.

Via Belgoparks, l'association des parcs d'attractions belges, les parcs de loisirs se sont accordés sur une série de mesures qu'ils s'engagent à respecter pour permettre une réouverture au public en toute sécurité, dès que les autorités et le Conseil national de sécurité leur aura donné le feu vert. Il s'agit notamment d'une limitation de capacité, de règles de distanciation sociale et des dispositions en matière d'hygiène. Les membres de Belgoparks indiquent suivre la situation en continu, pour ajuster leurs actions en fonction des avis des autorités et des recommandations des experts si c'est nécessaire. Ainsi, les parcs s'accordent pour définir, sur base des conseils d'expert et des autorités, de nouvelles limites de capacité qui pourraient être mise en oeuvre via des mesures comme la vente de tickets uniquement pour une date spécifique.

"Les parcs s'accordent sur un strict suivi des règles de distanciation sociale. De la communication et de la signalétique supplémentaires seront prévues. En cas de besoin, des collaborateurs dédiés à la prévention pourront être engagés afin de rappeler et faire suivre les directives", indique encore Belgoparks.

Parmi les autres précautions qui pourraient être prises dans ces parcs de loisirs figurent le marquage spécifique pour les files d'attente, la désinfection des éléments d'attraction comme les harnais de sécurité, et la suppression des activités où la distanciation sociale ne peut pas être garantie, par exemple les contacts avec les mascottes. Les boutiques et restaurants des parcs suivront les mêmes principes que ceux qui seront mis en oeuvre dans les autres commerces de ce type.