La nouvelle zone de Walibi, où le nouveau megacoaster baptisé Kondaa est en construction, deviendra bientôt une jungle exotique de 4,5 hectares. Elle a récemment accueilli 80 sortes de plantes et d’arbres différents pour un total de 16 000 végétaux. Parmi ceux-ci, 14 variétés plantées sont exceptionnelles pour le climat de la région. Cette oasis exotique contribue à faire de cette zone, jusque-là inexploitée dans le fond du parc, une zone basée sur le thème de l'Afrique et de la Terre brûlée. Celle-ci est située juste à côté de l'Exotic World, où se trouve le Tiki Waka

Le mégacoaster, appelé Kondaa, est présenté comme la montagne russe la plus haute et la plus rapide du Benelux. Il est attendu pour la réouverture du parc au printemps. Haute de 50 mètres, l’attraction s’étend sur 1.200 m de long et fera une vitesse moyenne de 100 km/h avec des pointes à 115 km/h.

© Walibi