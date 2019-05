Walibi poursuit sa mue et a ouvert deux nouvelles zones à thème ce samedi. Fun World est dédiée aux enfants, avec une plaine de jeu centrale, mais aussi quelques petites attractions adaptées aux plus petits. Et la star de ces attractions, c’est la montagne russe Fun Pilot. De quoi habituer les jeunes pousses aux frissons dès le plus jeune âge.

(...)