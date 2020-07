À l'occasion de son 45e anniversaire ce dimanche 26 juillet, Walibi a décidé de reverser les bénéfices de la vente de tickets au Consortium 12-12 qui vise à soutenir les populations fragilisées par la pandémie. Ce consortium pour les situations d'urgence est composé de sept organisation humanitaires : la Croix-Rouge de Belgique, Caritas International Belgique, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Solidarité, Plan International Belgique et UNICEF Belgique.

"Pour des millions de personnes, la situation au jour le jour s’est aggravée à cause de la pandémie, analyse Gilles Van Moortel, coordinateur du Consortium 12-12, cité dans un communiqué. Face à ce défi humanitaire, des initiatives telles que celle de Walibi permettent de soutenir concrètement le travail des équipes de nos organisations sur le terrain. Nous espérons qu’elle inspirera d’autres actions de solidarité."

Que cela soit pour freiner la pandémie, assurer l’accès aux soins de santé, apporter l'aide alimentaire et protéger des groupes vulnérables, comme les enfants et les personnes handicapées, les besoins sur le terrain sont énormes. "Nous tenons à faire preuve de solidarité depuis le début de la crise, souligne Jean-Christophe Parent, directeur général du parc. Même si nous sommes également lourdement impactés par celle-ci, il nous semble naturel de prendre conscience que d’autres souffrent encore plus que nous. Si nous offrons du divertissement aux visiteurs, il nous apparaît normal d’aller aussi vers ceux qui éprouvent de grandes difficultés."

Le Consortium 12-12 vise à financer les actions de ces associations dans plus de 40 pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique latine, dans cinq secteurs vitaux à la survie des populations : la santé, l'eau et l'hygiène, l'alimentation et les moyens de subsistance, la protection des personnes vulnérables et l'éducation.