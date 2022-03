Les riverains regrettent que Walibi compte rouvrir complètement sans prendre en compte les récents arrêts du Conseil d’État.

Les riverains de Walibi, réunis au sein de l’ASBL Les Versants de la Dyle, ont tenu à réagir à l'annonce, mercredi dernier, de la direction du parc d'attractions de Wavre de rouvrir complètement le samedi 2 avril.

Certaines attractions, dont le Kondaa et le Pulsar, et certaines installations ne sont plus couvertes par une autorisation administrative suite au double arrêt du Conseil d’État du 16 février dernier annulant deux permis délivrés en 2018 à Walibi.

Elles sont donc actuellement en infraction urbanistique, soit dans l’illégalité.

(...)