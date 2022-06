Elle tente de voler... une cuisse de jambon Serrano

Mardi, vers 19h30, une cliente originaire de Braine-l’Alleud, âgée de 28 ans, a quitté une grande surface de la chaussée de Charleroi en emportant deux objets scannés mais en oubliant de s’acquitter du troisième, une cuisse de jambon Serrano d’une valeur de 158 €.

Une inspectrice vols veillait et a vite rattrapé la jeune femme.

La cliente a pu regagner son domicile, mais après avoir payé l’objet du délit. Les caisses automatisées font de plus en plus l’objet de tentatives de vols, pourtant elles sont surveillées de près pr les agents de sécurité et les caméras.