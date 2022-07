Mains Tendues de Michel Corin est une asbl de Waterloo qui vient en aide aux personnes et familles en situation de précarité.

Waterloo : Cela fait plus de 40 ans que l’asbl Mains Tendues offre une aide aux personnes en situation de précarité

Crée en 1976 par l’abbé Michel Corin, l’asbl Mains Tendues est un service d’entraide pluraliste et autonome. Fondée sur le principe du don avec son vestiaire vêtement, l’asbl propose également un service d’aide sociale.

L’aide sociale se concentre sous forme de remboursement de frais (frais scolaires, médicaux, chauffage, etc.) ou de dons pour le vestiaire à vêtement.

Malgré ses longues années d’existence, l’asbl tend à se faire connaître. “Il est important pour nous que les gens parlent de l’asbl autour d’eux, que ce soit pour faire des dons ou pour profiter de nos services. Le vestiaire est ouvert à tous et acheter vos vêtements et objets chez nous est également un geste environnemental, économique et social.” raconte une bénévole.

Des dons pour des projets sociaux, humains et environnementaux.

Quels sont les moyens d’agir ? Simple. Il suffit de parler de l’asbl autour de vous, de déposer des vêtements et objets de temps à autre, d’acheter au vestiaire à vêtements afin de soutenir les projets de l’association et pourquoi pas, devenir volontaire.

Si les dons sont prioritairement donnés aux familles en difficulté, une grande partie est vendue afin de financer le service d’aides aux familles, notamment avec les remboursements de frais, etc.

Si vous décidez de faire un don d’objets ou de vêtements, veillez à ce que ceux-ci soient propres et en bon état. Tout type d’objets sont les bienvenus comme les livres, jeux, jouets, déco, vélos, électroménagers, matériel de puériculture, etc.

Vos dons peuvent être déposés au 27, drève de l’Infante à Waterloo, sur rendez-vous au 0498 84 08 49.

Les ventes de vêtements ont lieu les mercredis et samedis de 13 h à 16 h à la même adresse. Plus d'informations sur le site de Mains Tendues.