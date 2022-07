Infor Jeunes offre des séances d’orientation scolaires gratuites

Infor Jeune à Waterloo organise toute l'année et sur rendez-vous, des séances d'orientation scolaire pour les jeunes en quête de leur avenir professionnel. Souvent difficile, ce choix est pourtant décisif quant à la vie future de ces jeunes.



Deux séances de 2 h sont organisées en ligne ou en présentiel à une semaine d'intervalle l'une de l'autre. Ceci afin de permettre au jeune d'intégrer ce qui a été discuté lors de la première séance et d'ainsi faire un travail personnel de recherche afin de définir au mieux son profil. Une interview et la réalisation d'un test Riasec (Tipologie permettant d'identifier les types de personnalité : Réaliste, Investigateur, Artistique, Social, Entreprenant et Conventionnel), un passage en revue des différentes facultés et filières de formations en fonction des professions susceptibles d'intéresser le futur étudiant.



Infor Jeune permet également aux jeunes de la commune, d'avoir accès gratuit et illimité à des exercices pour passer son permis de conduire. Un beau cadeau de la part de la commune étant donné que les exercices sont généralement payants sur Internet.



Les informations concernant les séances d'orientation scolaires ainsi que les exercices et simulations d'examen pour le permis de conduire se trouvent toutes les deux sur le site d'Infor Jeune.